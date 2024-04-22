Лавров: Запад опасно балансирует на грани прямого военного столкновения ядерных держав

Западные страны опасно балансируют на грани прямого военного столкновения ядерных держав, что чревато катастрофическими последствиями. Об этом говорится в видеообращении министра иностранных дел России Сергея Лаврова к участникам Московской конференции по нераспространению.

"Сегодня США и их натовские сателлиты по-прежнему одержимы идеей нанести России "стратегическое поражение", готовы и далее сдерживать нашу страну до "последнего украинца". При этом западники опасно балансируют на грани прямого военного столкновения ядерных держав, что чревато катастрофическими последствиями", - отметил Лавров.

По словам главы МИД РФ, особое беспокойство вызывает тот факт, что именно "тройка" западных ядерных государств - в числе ключевых спонсоров преступного киевского режима, главных инициаторов различных провокационных шагов.

"Видим в этом серьезные стратегические риски, ведущие к повышению уровня ядерной опасности", - добавил он.

Коллективный Запад во главе с США продвигает "откровенно шулерские схемы", чтобы добиться превосходства за счет новых ограничений на ядерные арсеналы оппонентов, заявил Лавров.