Губернатор Мурманской области провел первое после покушения совещание

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис провел первое после покушения совещание. Об этом сообщает РИА Новости.

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Глава региона присутствовал на совещании лично. Он поблагодарил всех, кто переживал за его здоровье, особую признательность Чибис выразил медикам.

Покушение на Чибиса было совершено вечером 4 апреля. Нападавшим оказался 42-летний местный житель Александр Быданов — он ранил губернатора ножом в живот. Свои действия подозреваемый объяснил голосами в голове. Его арестовали на два месяца.

Чибиса выписали из больницы и отправили домой через восемь дней после покушения — 12 апреля. Губернатор рассказал, что врачи выписали его под строжайшее обещание следовать всем рекомендациям», а само лечение прошло без осложнений.

К работе глава региона приступил 18 апреля — в этот день Чибис официально вышел с больничного. Тогда же с губернатором Мурманской области по видеосвязи поговорил президент России Владимир Путин. Он поинтересовался о здоровье Чибиса, на что тот ответил, что уже находится на рабочем месте.