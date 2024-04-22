Путин и Алиев проведут переговоры в Москве

Президент РФ Владимир Путин и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев проведут в понедельник переговоры в Москве, где президент Азербайджана будет находиться с рабочим визитом.

Как сообщила пресс-служба Кремля, "планируется рассмотреть ключевые вопросы дальнейшего развития российско-азербайджанских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также провести обстоятельный обмен мнениями по актуальной региональной проблематике".

Лидеры двух стран встретятся с ветеранами строительства Байкало-Амурской магистрали, прокладку которой курировал отец Ильхама Алиева, будущий президент Азербайджана Гейдар Алиев (на тот момент - первый зампред Совмина СССР). В этом году отмечается 50-летие БАМа - железной дороги, возведение которой было объявлено всесоюзной ударной комсомольской стройкой.

Контакты на высшем уровне

Предыдущая очная встреча Путина и Алиева прошла в октябре прошлого года на полях саммита СНГ в Бишкеке. С тех пор президенты еще несколько раз говорили по телефону. В частности, в феврале Путин поздравлял Алиева с убедительной победой на внеочередных президентских выборах в Азербайджане, а в марте уже Алиев в телефонной беседе поздравлял Путина с избранием на новый президентский срок.

24 марта лидер Азербайджана в разговоре с Путиным выразил соболезнования в связи с терактом в "Крокус сити холле" и решительно осудил это преступление, заявив о солидарности азербайджанского народа с российским.

Миссия миротворцев

Нынешние переговоры пройдут на фоне завершения российской миротворческой миссии в Нагорном Карабахе. 17 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что начался вывод российских миротворцев из этого региона. По словам помощника президента Азербайджана - заведующего отделом по вопросам внешней политики администрации главы государства Хикмета Гаджиева, это было обоюдное решение высшего руководства двух стран.

Российский миротворческий контингент был развернут в Карабахе на основании подписанного в ноябре 2020 года президентами России и Азербайджана и премьер-министром Армении Николом Пашиняном совместного заявления о полном прекращении военных действий в регионе. Позднее был подписан меморандум о создании совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе и соблюдением условий трехсторонних договоренностей. Российский миротворческий контингент насчитывал 1 960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Срок пребывания миротворцев был установлен на 5 лет с автоматическим продлением на очередной 5-летний период, если ни одна из сторон не заявит за 6 месяцев до истечения срока о намерении прекратить применение данного положения.

После очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе в сентябре 2023 года регион был полностью возвращен под контроль Баку, а президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 года.