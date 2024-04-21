На неделе Путин проведет совещание по паводкам и встретится с Алиевым

Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе поучаствует в пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Об этом 21 апреля сообщил телеканал «Россия 1».

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Помимо этого глава государства намерен провести совещание по ситуации с паводками в российских регионах и встретиться с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Сообщается, что лидеры стран пообщаются с ветеранами-строителями Байкало-Амурской магистрали и Путин вручит им госнаграды.

Предыдущее совещание с членами Правительства и главами регионов на тему паводков Путин провел 17 апреля. Как писала «Парламентская газета», российский лидер выслушал их доклады и призвал как можно скорее оценить ущерб, нанесенный стихией. От половодья пострадали Оренбургская, Курганская и Тюменская области. В последней пик паводков еще не наступил: его ожидают 23-25 апреля.