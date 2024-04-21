Президент Швейцарии написала Путину письмо

Президент Швейцарии Виола Амхерд отправила письмо президенту России Владимиру Путину. Она написала ему по случаю переизбрания на пост главы российского государства. Об этом сообщает швейцарское издание Blick.

Текст послания «охватывает несколько тем в свете нового срока полномочий президента России».

Пресс-секретарь Федерального департамента обороны, защиты населения и спорта Швейцарии Лоренц Фришкнехт подтвердил отправку письма. Он сказал, что «в нем содержатся соболезнования жертвам теракта в Москве 22 марта и пострадавшим от недавнего наводнения, обрушившегося на несколько регионов России».

Шредер заявил, что его дружба с Путиным может помочь разрешить конфликт на Украине

В то же время, по его словам, письмо является «призывом к диалогу в трудные времена».

Президент Швейцарии разъясняет позицию своей страны, согласно которой уважение международного права и прав человека, а также универсальные принципы, закрепленные в Уставе ООН, должны «служить ориентиром в стремлении к миру и процветанию».

При этом Фришкнехт отметил, что письмо «не выступает в качестве поздравительной телеграммы с победой на выборах».

Виола Амхерд всегда проявляла солидарность с Украиной и заверяла Киев в своей поддержке. В феврале, в годовщину СВО, она обратилась к украинскому народу с видеообращением, в котором заявила, что Швейцария «отдает должное «огромным жертвам», которые приносились каждый день.

В эти дни в Швейцарии идет подготовка к так называемой «мирной конференции» по Украине в Бюргенштоке. Список гостей еще окончательно не определен. По данным Министерства иностранных дел (EDA), в ближайшие недели приглашения будут разосланы примерно в 120 стран.

Ожидается прибытие президента США Джо Байдена. В Берне также надеются на приезд гостей высокого уровня из таких стран, как Индия, Саудовская Аравия и Китай.

Россия не будет участвовать в «мирной конференции».

В минувшую пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что Швейцария не подходит России в качестве площадки для подобных переговоров, поскольку «из нейтральной она превратилась в откровенно враждебную».