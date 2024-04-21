Лихорадочные попытки западных стран, направленные на спасение режима Владимира Зеленского, обречены на провал, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Комментарий опубликован на официальном сайте ведомства.

Журналисты обратились к Захаровой с просьбой прокомментировать голосование в Конгрессе США по законопроектам о выделении средств Украине и другим американским клиентам.

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Дипломат отметила, что Москве не интересна возня в Палате представителей, перетягивание каната между Белым домом и республиканцами.

Вместе с тем, заметила Захарова, решение конгрессменов в очередной раз подтвердило факт готовности правящих элит США накачивать Украину вооружениями, поддерживать Зеленского и его действия.

По ее мнению, Белый дом в настоящее время перестал делать ставку на мифическую победу ВСУ, администрация президента США Джо Байдена надеется лишь на то, что украинские войска продержатся до ноябрьского голосования и не испортят имидж американского лидера.

«Действия Вашингтона как фактической стороны конфликта получат безусловный решительный отпор, а все более глубокое его погружение в гибридную войну против России обернется столь же громким и унизительным фиаско США, как в свое время во Вьетнаме и Афганистане», — подчеркнула Захарова.

Представитель МИД резюмировала, что цели и задачи специальной военной операции будут полностью достигнуты.