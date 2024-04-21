Захарова прокомментировала выделение Конгрессом США помощи Киеву
Лихорадочные попытки западных стран, направленные на спасение режима Владимира Зеленского, обречены на провал, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Комментарий опубликован на официальном сайте ведомства.
Журналисты обратились к Захаровой с просьбой прокомментировать голосование в Конгрессе США по законопроектам о выделении средств Украине и другим американским клиентам.
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Дипломат отметила, что Москве не интересна возня в Палате представителей, перетягивание каната между Белым домом и республиканцами.
Вместе с тем, заметила Захарова, решение конгрессменов в очередной раз подтвердило факт готовности правящих элит США накачивать Украину вооружениями, поддерживать Зеленского и его действия.
По ее мнению, Белый дом в настоящее время перестал делать ставку на мифическую победу ВСУ, администрация президента США Джо Байдена надеется лишь на то, что украинские войска продержатся до ноябрьского голосования и не испортят имидж американского лидера.
«Действия Вашингтона как фактической стороны конфликта получат безусловный решительный отпор, а все более глубокое его погружение в гибридную войну против России обернется столь же громким и унизительным фиаско США, как в свое время во Вьетнаме и Афганистане», — подчеркнула Захарова.
Представитель МИД резюмировала, что цели и задачи специальной военной операции будут полностью достигнуты.