Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул вновь прибыла в Москву. Об этом сообщает ТАСС.

Политик не стала раскрывать программу своего визита. Она сказала только, что «встречи будут».

Накануне Евгения Гуцул написала в Telegram-канале, что провела встречу с представителями гагаузской диаспоры Москвы и Подмосковья. Обсуждались последние события в автономии, важность укрепления дружественных связей между странами.

Гуцул отметила, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным удалось решить два важных вопроса для Гагаузии.

На российский рынок смогут вернуться все без исключения сельскохозяйственные предприятия автономии, а с российским «Промсвязьбанком» подписано соглашение о выпуске карт платежной системы «МИР» для жителей Гагаузии.

Гагаузский лидер отметила, что нынешние молдавские власти интересует лишь диаспора, проживающая в ЕС и США. А интересы самой многочисленной молдавской диаспоры, проживающей в России, полностью игнорируются.