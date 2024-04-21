В Госдуме отреагировали на решение США о выделении помощи Киеву

Новый пакет помощи Зеленскому, согласованный конгрессом США, не поможет киевскому режиму стать ближе к победе, но убьет ещё тысячи людей и продлит конфликт. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

В Telegram-канале Слуцкий написал, что коллективный Запад и Зеленский напрасно радуются и «аплодируют решению Палаты представителей» о выделении новой помощи украинскому режиму в 61 млрд долларов.

По мнению депутата, Зеленский лжет, когда утверждает, что «жизненно важный законопроект о помощи США спасет тысячи и тысячи жизней».

«Нет, новый пакет военной помощи, наоборот, убьет еще тысячи и тысячи людей, затянет конфликт, принесет еще больше горя и разрухи. Но не спасет киевский режим от неминуемого краха», — отметил Слуцкий.

По его словам, об этом все громче говорят адекватные западные политики и эксперты, но их не слышат. В итоге миллиарды долларов безрезультатно для Вашингтона и Зеленского «сгорят в топке геополитической схватки против России».

Парламентарий напомнил, что США и ЕС «уже вкачали в неонацистскую Украину сотни миллиардов долларов», однако распиаренный «контрнаступ захлебнулся».

Все это говорит о том, что «Зеленский со своей хунтой обречены на военное, политическое и историческое поражение».