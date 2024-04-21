Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Вашингтон выделяет Киеву новую многомиллиардную помощь для реализации масштабной провокации против России.

Об этом пишет РИА Новости.

Он рассказал, что США выделяют деньги нацистскому режиму на Украине под масштабную антироссийскую провокацию.

По словам Рогова, речь идёт о большом количестве попыток диверсий и ударов по мирным объектам на территории России и провоцирование эскалации конфликта с принуждением её на применение тактического ядерного оружия.

«Это то, что Западу необходимо, чтобы нас потом во всём обвинить», — уточнил он.

Англосаксы стремятся ослабить периметр ядерной безопасности России, добавил Рогов.