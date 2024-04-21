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Рогов: США выделяют Киеву многомиллиардную помощь под провокацию против России

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Вашингтон выделяет Киеву новую многомиллиардную помощь для реализации масштабной провокации против России.

Рогов прокомментировал помощь США Киеву
© РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости.

Он рассказал, что США выделяют деньги нацистскому режиму на Украине под масштабную антироссийскую провокацию.

По словам Рогова, речь идёт о большом количестве попыток диверсий и ударов по мирным объектам на территории России и провоцирование эскалации конфликта с принуждением её на применение тактического ядерного оружия.

«Это то, что Западу необходимо, чтобы нас потом во всём обвинить», — уточнил он.

Англосаксы стремятся ослабить периметр ядерной безопасности России, добавил Рогов.

Политика
Владимир Рогов
Соединенные Штаты
Украина