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В России высказались о готовности страны к новым провокациям ВСУ

Вооруженные силы (ВС) России готовы к отражению новых провокаций со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

В России высказались о готовности страны к новым провокациям ВСУ
© Lenta.ru
«Мы ожидали, что Конгресс США примет это решение (принятие законопроекта о дополнительной помощи Украине — прим. «Ленты.ру»). Для нашего министерства обороны это ожидаемо. И, естественно, мы должны были готовиться к этому. Я думаю, что мы готовы к отражению провокаций», — оценил депутат.

Парламентарий сообщил, что беспилотные летательные аппараты (БПЛА) ВСУ атакуют все новые и новые регионы России.

«Также мы видим, что на сегодняшний момент наши силы противовоздушной обороны (ПВО) успешно справляются с этим», — добавил он. Организаторы этих провокаций вынуждают создать так называемую буферную зону. И чем больше провокаций, тем больше эта буферная зона будет увеличиваться

Ранее глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что США выделяют деньги Украине под масштабную провокацию против России. По его словам, речь идет о новых попытках диверсий, ударов по мирным объектам и провоцировании эскалации конфликта.

20 апреля Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о дополнительной помощи Украине почти на 61 миллиард долларов. Инициативу поддержали 311 конгрессменов, еще 112 высказались против.

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