В Совфеде предрекли крах США после передачи российских активов Украине

Решение палаты представителей США одобрить военную помощь Украине почти на $60 млрд, а также конфискацию российских замороженных активов и их передачу Киеву приведет к гибели финансовой системы, фактически созданной США, рассказал NEWS.ru сенатор от Крыма Сергей Цеков. По его словам, РФ также может конфисковать денежные средства США и их граждан.

Это очень плохо закончится. Если они такое решение приняли и они вступит в силу, то это будет продолжением гибели этой финансовой системы, которую фактически создали США, а может и к краху США. Это усугубит и без того огромное недоверие к американской финансовой системе и к Американскому говору. Они столкнутся с ответом со стороны Российской Федерации, у нас тоже есть активы, которые принадлежат США и их гражданам, — подчеркнул Цеков.

Собеседник отметил, что Вашингтон запускает очень плохой процесс для мировой финансовой системы.

Ранее законопроекты об оказании военной помощи Украине, Израилю и Тайваню были одобрены в палате представителей Конгресса США. Кроме того, парламентарии проголосовали за документы о конфискации замороженных активов России фактически для их передачи Киеву, а также введении дополнительных санкций в отношении Китая.

"Очень плохое решение". Депутат — о последствиях передачи активов Украине

Общая сумма ассигнований в рамках трех законопроектов составляла $95,34 млрд. Для Израиля предлагалось выделить $26,38 млрд, для Украины — $60,84 млрд, а на «противостояние коммунистическому Китаю» — $8,12 млрд. В последнюю категорию, в частности, входят около $2 млрд на поддержку Тайваня и других региональных партнеров США.