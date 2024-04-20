Решение Палаты представителей Соединенных Штатов об оказании поддержки Киева еще больше обогатит Вашингтон и еще больше разорит Украину. Таким мнением в субботу, 20 апреля, поделился пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Решение об оказании помощи Украине ожидаемое и было прогнозируемым. Это еще больше обогатит Соединенные Штаты Америки и еще больше разорит Украину, сделает больше погибших украинцев по вине киевского режима, — сказал официальный представитель Кремля, слова которого передает ТАСС.

Речь идет о принятом законопроекте, согласно которому Украине будет выделено 60,84 миллиарда долларов в качестве поддержки.

Ко всему прочему Вашингтон принял законопроект о конфискации активов РФ в пользу Украины. Согласно итогам голосования, инициативу поддержали 360 конгрессменов, еще 58 высказались против. Теперь документ направят для рассмотрения в сенат.

Байден обратился с призывом к сенату США по вопросу помощи Украине

Агентство Reuters, ссылаясь на высокопоставленных чиновников из американского Минфина, сообщило, что Киев не сможет получить сразу всю сумму замороженных активов России при их изъятии Западом.