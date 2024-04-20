Губернатор Мурманской области после ранения встретится с жителями

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис 23 апреля проведет первую встречу с жителями региона после совершенного на него нападения. Общение главы Заполярья с жителями Североморска состоится спустя две с половиной недели после покушения на него в Апатитах. Анонс опубликован в его Telegram-канале.

Во вторник планирую работать в Североморске. Вечером проведу встречу с жителями. Дата и время: 23 апреля, 18:30. Адрес: Центр досуга молодежи (ул. Душенова, 10А), — сказал Чибис.

Ранее уголовное дело по факту нападения на главу Мурманской области передали в центральный аппарат Следственного комитета России для дальнейшего расследования. Соответствующее поручение дал председатель СКР Александр Бастрыкин. Глава ведомства также заслушал доклад, посвященный ходу расследования дела о покушении на Чибиса. Кроме того, он направил в Мурманскую область следователей и криминалистов центрального аппарата.

Ранее суд на два месяца арестовал Александра Быданова по делу о нападении на Чибиса. Заседание прошло в выездном режиме, так как подозреваемый пока не может самостоятельно передвигаться из-за ранения. При этом задержанный отказался от версии о том, что на преступление его толкнули голоса в голове. Обвиняемый добавил, что сожалеет о содеянном и готов извиниться перед пострадавшим.