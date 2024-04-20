Песков о гибели Еремина: «это большая трагедия»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил соболезнования в связи с гибелью в зоне спецоперации при выполнении профессиональных обязанностей военного корреспондента Семена Еремина. Об этом пишут «Известия».

Еремин погиб в пятницу, 19 апреля, в результате атаки FPV-дрона. Военкор получил ранения, от которых впоследствии скончался. В зону спецоперации он выехал в феврале 2022 года, сделал репортажи о взятии под контроль многих населенных пунктов, рассказал о «Ланцетах» и «Солнцепеках».

«Мы глубоко соболезнуем в связи с кончиной Семена Еремина. Это большая трагедия», — подчеркнул Песков.

По его мнению, украинские военные сознательно делают российских журналистов своими целями.

МИД РФ отреагировал на убийство военкора Еремина

Нападение на Еремина, отметил Песков, в очередной раз подчеркивает всю опасность миссии российских журналистов, работающих в зоне боевых действий.