Политолог объяснила реакцию ООН на убийство военкора Еремина

ООН не будет расследовать убийство российского журналиста Семена Еремина, организация ограничится дежурными заявлениями. Она не способна повлиять на киевский режим, осуществляющий преступления против мирных жителей, журналистов и медиков. Об этом в эфире Радио Sputnik сказала политолог Евгения Войко.

В ООН накануне отреагировали на гибель корреспондента «Известий» Семена Еремина, которого украинские формирования умышленно убили, атаковав FPV-дроном.

В организации сказали, что выступают против убийств журналистов. Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил, что каждый подобный случай необходимо полноценно расследовать.

Однако политолог Евгения Войко уверена, что реакция ООН не приведет к международному расследованию военного преступления.

«Дежурное заявление ООН, нет смысла ожидать каких-то расследований», — сказала Войко.

По ее словам, Россия уже обращалась в организацию с просьбой сделать хоть что-то, чтобы не допускать убийств мирных жителей, журналистов и медиков. Однако Киев продолжает наносить удары по мирным людям.