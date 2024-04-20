МИД РФ отреагировал на убийство военкора Еремина

В МИД РФ обвинили террористический режим Зеленского в убийстве российского журналиста
Целенаправленное убийство журналиста «Известий» Семена Еремина стало очередным подтверждением террористической сущности режима Зеленского. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Захарова.
«Расцениваем это целенаправленное и хладнокровное убийство журналиста как очередное подтверждение уродливой террористической сущности режима Зеленского, открывшего настоящую охоту на российских представителей масс-медиа, военкоров, общественных деятелей», — сказала Захарова.
По ее словам, своими репортажами, комментариями и публикациями они раскрывают мировому сообществу правду, представляют неоспоримые факты о преступлениях боевиков киевского режима.
«Убийство С.Еремина, это кровавое преступление, нельзя рассматривать иначе как акт мести за честное выполнение журналистского долга», — отметила представитель МИД.
Ведомство потребовало от профильных международных организаций и правозащитных структур «незамедлительного и решительного осуждения еще одного жестокого убийства российского журналиста».
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Захарова отметила, что привычное молчание превратилось в выдачу карт-бланша киевской клике на новые, ещё более ужасающие террористические атаки против представителей медиа. Тем самым международные организации и правозащитники становятся соучастниками.
При обеспечении прав СМИ и безопасных условий для их профессиональной деятельности двойные стандарты категорически неприемлемы, добавила Захарова.
Накануне в Запорожской области при исполнении профессиональных обязанностей погиб военный корреспондент «Известий» Семен Еремин. Его намеренно атаковали дроном ВСУ.