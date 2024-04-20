МИД РФ отреагировал на убийство военкора Еремина

Целенаправленное убийство журналиста «Известий» Семена Еремина стало очередным подтверждением террористической сущности режима Зеленского. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Захарова.

«Расцениваем это целенаправленное и хладнокровное убийство журналиста как очередное подтверждение уродливой террористической сущности режима Зеленского, открывшего настоящую охоту на российских представителей масс-медиа, военкоров, общественных деятелей», — сказала Захарова.

По ее словам, своими репортажами, комментариями и публикациями они раскрывают мировому сообществу правду, представляют неоспоримые факты о преступлениях боевиков киевского режима.

«Убийство С.Еремина, это кровавое преступление, нельзя рассматривать иначе как акт мести за честное выполнение журналистского долга», — отметила представитель МИД.

Ведомство потребовало от профильных международных организаций и правозащитных структур «незамедлительного и решительного осуждения еще одного жестокого убийства российского журналиста».

Стало известно о последнем репортаже погибшего военкора Еремина

Захарова отметила, что привычное молчание превратилось в выдачу карт-бланша киевской клике на новые, ещё более ужасающие террористические атаки против представителей медиа. Тем самым международные организации и правозащитники становятся соучастниками.

При обеспечении прав СМИ и безопасных условий для их профессиональной деятельности двойные стандарты категорически неприемлемы, добавила Захарова.

Накануне в Запорожской области при исполнении профессиональных обязанностей погиб военный корреспондент «Известий» Семен Еремин. Его намеренно атаковали дроном ВСУ.