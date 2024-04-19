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В России ответили на призыв G7 к Москве уйти с территории Украины

Россия не будет уходить с территорий в зоне специальной военной операции (СВО), которые вошли в состав страны в 2022 году, утверждает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. В разговоре с «Лентой.ру» она ответила на соответствующий призыв государств «Большой семерки» (G7).

В России ответили на призыв G7 к Москве уйти с территории Украины
© globallookpress.com
«Нам никак не надо на это реагировать. Это уже Россия, почему мы должны уходить со своей территории? Они просто обозначают свою позицию еще раз, и все. Украина тоже ждет этой поддержки, они ее озвучивают, и все. Если они примут, что это наша территория, конфликт сразу закончится. Но они же другое принимают. Если Украина признает, что новые территории [принадлежат России], это может закончиться одним днем», — сказала депутат.

В официальном заявлении министры иностранных дел стран G7 заявили, что Москва должна уйти с территории Украины и прекратить военный конфликт одним днем.

«Мы требуем, чтобы Российская Федерация немедленно, полностью и безоговорочно вывела все свои вооруженные силы и технику с международно признанной территории Украины. Россия может положить конец этой войне сегодня», — говорится в документе.

Представители МИД «Большой семерки» отметили, что никогда не признают итоги референдумов, согласно которым большинство жителей Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской и Херсонской областей высказались за присоединение к России. В G7 подчеркнули, что продолжат поддерживать Украину и предоставлять ей помощь.

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