Россия не будет уходить с территорий в зоне специальной военной операции (СВО), которые вошли в состав страны в 2022 году, утверждает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. В разговоре с «Лентой.ру» она ответила на соответствующий призыв государств «Большой семерки» (G7).

«Нам никак не надо на это реагировать. Это уже Россия, почему мы должны уходить со своей территории? Они просто обозначают свою позицию еще раз, и все. Украина тоже ждет этой поддержки, они ее озвучивают, и все. Если они примут, что это наша территория, конфликт сразу закончится. Но они же другое принимают. Если Украина признает, что новые территории [принадлежат России], это может закончиться одним днем», — сказала депутат.

В официальном заявлении министры иностранных дел стран G7 заявили, что Москва должна уйти с территории Украины и прекратить военный конфликт одним днем.

«Мы требуем, чтобы Российская Федерация немедленно, полностью и безоговорочно вывела все свои вооруженные силы и технику с международно признанной территории Украины. Россия может положить конец этой войне сегодня», — говорится в документе.

Представители МИД «Большой семерки» отметили, что никогда не признают итоги референдумов, согласно которым большинство жителей Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской и Херсонской областей высказались за присоединение к России. В G7 подчеркнули, что продолжат поддерживать Украину и предоставлять ей помощь.