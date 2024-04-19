Дальнейшая милитаризация и «бряцание оружием» будут только ослабевать роль Европейского союза (ЕС) в многополярном миропорядке. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Lenta.ru

По словам дипломата, от безрассудных амбиций лидеров стран Европейского союза больше всего «пострадала безопасность». «Результатом воцарившейся в брюссельском евроквартале конфронтационной логики, попыток свалить собственные стратегические ошибки в политике и экономике на Россию, Китай, Иран и другие суверенные страны стала критическая эскалация напряженности в Европе и в мире в целом. В какой бы регион Евросоюз ни влезал со своими конъюнктурными инициативами, везде это приводило к обострению и кровопролитию. Это связано с тем, что истинной целью еэсовцев является не устойчивое развитие, а получение односторонних политических и экономических выгод», - подчеркнула Захарова. ТАСС

Она добавила, что Европейский союз за прошедшие пять лет деградировал и полностью подорвал доверие к себе со стороны мирового большинства. Российская газета