В случае конфискации российских активов Западом РФ воспользуется правом на ответные меры. Такое заявление сделала

официальный представитель МИД Мария Захарова.

По ее словам, США и их сателлиты уже давно «положили глаз» на российские золотовалютные резервы, когда заблокировали их в 2022 года. И с тех пор на Западе активно пытаются придумать способ для их конфискации активов Банка РФ с целью их дальнейшей передачи Украине. Захарова назвала заморозку и изъятия активов «незаконными, грубо нарушающими основополагающие принципы и нормы международного права».

«В случае конфискации активов будем руководствоваться принципом взаимности в международных отношениях, предусматривающим неотъемлемое право на ответные меры», — отметила она.

Захарова указала, что Россия располагает «значительным объемом западных средств и имущества». При этом суть ответа она раскрывать не стала, сказав, что арсенал политических и экономических контрмер в отношении недружественных стран широк.