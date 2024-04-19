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В Москве 22 апреля состоятся переговоры Путина с Алиевым

Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев проведут в Москве переговоры 22 апреля. Как сообщает пресс-служба Кремля, азербайджанский лидер будет находиться в РФ с рабочим визитом. ТАСС

Ожидается, что лидеры обсудят развитие российско-азербайджанских отношений и обменяются мнениями по актуальной региональной проблематике. Российская газета

Кроме того, по случаю исполняющегося 50-летия начала строительства Байкало-Амурской магистрали лидеры двух стран встретятся с ветеранами БАМа и работниками железнодорожной отрасли. RT на русском

В Кремле анонсировали визит Алиева в Москву
© РИА Новости
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