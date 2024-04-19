Путин 22 апреля проведет переговоры с Алиевым

Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев проведут в Москве переговоры 22 апреля. Как сообщает пресс-служба Кремля, азербайджанский лидер будет находиться в РФ с рабочим визитом.

"Планируется рассмотреть ключевые вопросы дальнейшего развития российско-азербайджанских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также провести обстоятельный обмен мнениями по актуальной региональной проблематике", - передает пресс-служба президента РФ темы переговоров.

Лидеры двух стран встретятся с ветеранами строительства Байкало-Амурской магистрали, прокладку которой в годы работы в Совете Министров СССР курировал отец Ильхама Алиева, будущий президент Азербайджана Гейдар Алиев, отмечается в сообщении Кремля.