В Госдуме отреагировали на информацию о появлении на Украине сверхдальних БПЛА

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев посчитал вбросом для прикрытия украинских ДРГ информацию о том, что у Киева появились беспилотники, способные летать на три тысячи километров. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее журнал The Economist рассказал о разработке Украиной беспилотников с запасом хода до трех тысяч километров. По данным издания, Киев инвестировал в беспилотники большой дальности сотни миллионов долларов, а производят их сейчас «полдюжины фирм».

Однако зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев усомнился в том, что этой информации вообще можно верить, так как все предприятия на Украине, где можно было бы собирать хоть что-то подобное, давно уничтожены.

«Склоняюсь к тому, что это заранее вбрасывается информация для прикрытия украинских ДРГ, которые намерены продолжить попытки запускать беспилотники с российской территории. Нам такие группы нужно выявлять и уничтожать», - пояснил парламентарий от партии «Родина».

По его мнению, дрон вряд ли сможет преодолеть расстояние, «на которое летает среднемагистральный авиалайнер».

«Или цена его должна быть соответствующей», - констатировал депутат.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заметил сегодня, что Минобороны и спецслужбы отслеживают информацию об украинских «военных новинках».