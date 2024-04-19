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Лавров назвал мягчайшим новый закон об иноагентах в Грузии

Рассматриваемый сейчас в Грузии законопроект об иностранных агентах значительно мягче, чем во многих других странах мира, в том числе США, Франции и Польше, заявил глава МИД Сергей Лавров.

Лавров прокомментировал новый закон об иноагентах в Грузии
© РИА Новости
«В Грузии сейчас все эти демонстрации превратили Саломе Зурабишвили в борца за свободу слова, хотя закон мягчайший», – передает ТАСС его слова.

Ранее парламент Грузии одобрил в первом чтении закон «О прозрачности иностранного влияния». После этого начались беспорядки в Тбилиси.

Политика
Саломе Зурабишвили
Сергей Лавров
Тбилиси
Грузия
Соединенные Штаты