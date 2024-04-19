Лавров прокомментировал новый закон об иноагентах в Грузии

Рассматриваемый сейчас в Грузии законопроект об иностранных агентах значительно мягче, чем во многих других странах мира, в том числе США, Франции и Польше, заявил глава МИД Сергей Лавров.

«В Грузии сейчас все эти демонстрации превратили Саломе Зурабишвили в борца за свободу слова, хотя закон мягчайший», – передает ТАСС его слова.

Ранее парламент Грузии одобрил в первом чтении закон «О прозрачности иностранного влияния». После этого начались беспорядки в Тбилиси.