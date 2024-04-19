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Путин поднял две темы на заседании Совбеза России

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности по видеоконференцсвязи. В ходе встречи обсуждались вопросы, связанные с государственными резервами, а также меры по борьбе с наркологической угрозой. Первым с докладом президенту выступил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Путин поднял две темы на заседании Совбеза России
© РИА Новости
Уважаемые коллеги. <...> Поговорим о запасах госрезервов, поговорим о мерах по совершенствованию оказания помощи населению в борьбе с наркологической угрозой, — сказал Путин.

Ранее в одном из петербургских сортировочных центров Ozon нашли наркотики. По данным журналистов, сотрудники силовых ведомств пришли на склад в Колпинском районе с проверкой, по результатам которой изъяли две коробки с десятками пакетиков, наполненных веществом бежевого цвета.

В начале апреля глава государства провел совещание с членами Совета безопасности России, главной его темой стала борьба с организованной преступностью. На совещании присутствовали глава кабмина Михаил Мишустин, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава ФСБ Александр Бортников, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, генпрокурор Игорь Краснов, Медведев и другие государственные деятели.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

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