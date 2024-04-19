Лавров: Россию еще не приглашали на годовщину высадки в Нормандии

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия так и не получила официального приглашения на мероприятия в честь 80-летия высадки союзников в Нормандии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интервью министра российским радиостанциям.

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Ранее в организации Mission Libération, отвечающей за торжественные мероприятия 6 июня (годовщина высадки союзников), заявили, что представители России будут присутствовать в Нормандии.

В Mission Libération подчеркнули, что президента РФ было решено не приглашать из-за украинского кризиса, однако Россия «приглашена и будет представлена, чтобы отметить самоотверженность и жертвы советского народа». Кто именно будет представлять российскую сторону, не уточнялось.

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и посол России во Франции Алексей Мешков сообщали, что официального приглашения пока не поступало.

Лавров заявил, что у западных стран «манера такая» - они «не могут в рамках приличия оставаться».