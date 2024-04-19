Россия учитывает растущую вовлеченность Запада в конфликт на Украине, однако цели спецоперации не меняются. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. ТАСС

«Поскольку коллективный запад, который де факто является стороной в этом конфликте, постоянно расширяет свои модальности участия в этом конфликте, это не может не сказываться на нюансах СВО», — заявил Песков. Ura.Ru

При этом, по словам представителя Кремля, цели проведения спецоперации до сих пор остаются прежними. Также он отметил, что вопросы стратегии и тактики являются прерогативой Минобороны России. Lenta.ru