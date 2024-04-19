Лавров заявил, что никакой веры Украине нет

Никакой веры Киеву нет. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью радиостанциям "Спутник", "Говорит Москва" и "Комсомольская правда".

"На нынешнем этапе, конечно, мы повторяем это всегда - и президент [России Владимир Путин], и ваш покорный слуга, и [пресс-секретарь президента России Дмитрий] Песков, когда спрашивают, готовы ли мы к переговорам. Но, во-первых, он [президент Украины Владимир Зеленский] сам себе запретил переговоры, - сказал Лавров. - Во-вторых, конечно же, веры никакой им нет".