Лавров назвал большую ошибку Запада в отношении России

Страны Запада совершили ошибку, когда не смогли просчитать реакцию России на беспрецедентные санкции, заявил в интервью радиостанциям Sputnik, «Говорит Москва» и «Комсомольская правда» глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, в США и Европе рассчитывали запугать РФ, но в итоге только укрепили.

[Аналитик Марк] Эпископос сказал: во-первых, не просчитать того, как Россия будет реагировать — это, в общем-то, большая ошибка, если они не понимают, что санкции эффективны только в том случае, когда объект готов изменить свое поведение ради того, чтобы санкции сняли. Во-вторых, продолжать с этим он считает бессмысленным и бездумным, когда этот объект уже сказал, что не будет свое поведение менять, — уточнил министр.

Лавров добавил, что Европа и Соединенные Штаты вводили антироссийские рестрикции исходя из своего менталитета. То есть, считает министр, такое яростное давление извне привело было их в ужас, и они рассчитывали на такую же реакцию РФ.

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Ранее стало известно, что Европейский союз активно работает над 14-м пакетом санкций в отношении России. По словам высокопоставленного представителя ЕС, новые рестрикции затронут в первую очередь тех, кто занимается обходом уже введенных ограничений.

Также американский президент Джо Байден принял решение продлить запрет на прием в портах США судов, ходящих под российским флагом или иным образом связанных с Россией. Согласно опубликованному Белым домом документу, политика Москвы по проведению СВО представляет собой чрезвычайную ситуацию из-за «нарушения или угрозы нарушения международных отношений США».