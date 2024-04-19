Путин назвал ключевой приоритет для РФ

Повышение продолжительности жизни - приоритет госполитики России, важно продолжать уделять внимание профилактике и лечению заболеваний, заявил президент РФ Владимир Путин в приветствии членам ежегодной коллегии Минздрава. Послание зачитала вице-премьер Татьяна Голикова. ТАСС

«Повышение продолжительности жизни, активное долголетие — ключевой приоритет государственной политики, поэтому огромное внимание важно и впредь уделять профилактике заболеваний, их лечению, в том числе, с применением самых современных высокотехнологичных методов», — сказал президент. RT на русском

Путин также заявил о важности подготовки квалифицированных кадров в медицине и о совершенствовании работы вузов. Говорит Москва