Путин назвал ключевой приоритет для РФ

Повышение продолжительности жизни - приоритет госполитики России, важно продолжать уделять внимание профилактике и лечению заболеваний, заявил президент РФ Владимир Путин в приветствии членам ежегодной коллегии Минздрава. Послание зачитала вице-премьер Татьяна Голикова.

"Повышение продолжительности жизни, активное долголетие - ключевой приоритет государственной политики. Поэтому огромное внимание важно и впредь уделять профилактике заболеваний, их лечению, в том числе с применением самых современных, высокотехнологичных методов", - подчеркнул глава государства.

Путин отметил, что от слаженной, компетентной работы всех служб Минздрава напрямую зависит эффективность системы здравоохранения в РФ.