Медведев: на Западе могли принять решение о ликвидации Зеленского

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что западные страны могли принять решение о «ликвидации» Владимира Зеленского. Об этом Медведев написал в своем Telegram-канале.

Медведев прокомментировал новости о задержании в Польше человека, подозреваемого в подготовке покушения на Зеленского.

Сообщалось, что информацию о деятельности подозреваемого власти Польши получили от украинских коллег. Этот человек якобы собирал данные о безопасности в польском аэропорту Жешув-Ясенка и помогал планировать покушение на Зеленского на территории Польши.

В Службе безопасности Украины (СБУ) заявили о связи задержанного гражданина Польши с Россией, но Медведев рассказал о другой версии.

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«Вполне вероятно, это может быть первым доказательством того, что на Западе приняли решение о его [Зеленского - прим.ред.] ликвидации», - заявил он.

В Польше задержали подозреваемого в подготовке покушения на Зеленского

Медведев подчеркнул, что это «уже действительно серьезно».