Краснов встретился с президентом Венесуэлы Мадуро

Генеральный прокурор России Игорь Краснов и венесуэльсктй лидер Николаса Мадуро встретились в Венесуэле.

Краснов отметил, что отношения России и Венесуэлы имеют статус стратегического партнёрства.

Генпрокурор также выразил благодарность лидеру Венесуэлы за слова поддержки и соболезнования в связи с терактом, произошедшим в «Крокус Сити Холле».

«Он в очередной раз продемонстрировал необходимость объединения усилий по борьбе с международным терроризмом», — подчеркнул он.

Кроме того, Краснов поздравил Мадуро с наступающим праздником начала движения за независимость Венесуэлы.

«Он имеет особое значение для вашей страны, которая до сих продолжает бороться с неоколониальной политикой некоторых стран Запада. Для них применение двойных стандартов стало нормой», — сказал он.

Ранее Краснов заявил, что украинский след в деле о теракте в подмосковном «Крокусе» очевиден, организаторов этого преступления ждёт кара.

В Каракасе он также встретился с министром народной власти по внутренним делам, юстиции и миру Венесуэлы Ремихио Ичасо.