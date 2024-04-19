Небензя заявил о практически полной изоляции США в ООН

США, пытаясь сломить волю палестинцев, оказались практически в полной изоляции, заявил постпред России при ООН Василий Небензя, комментируя результаты голосования в СБ по проекту резолюции о принятии Палестины во всемирную организацию.

Небензя упрекнул США в готовности «до последнего закрывать глаза на преступления» Израиля в отношении мирных жителей Газы. По его мнению, это делается, чтобы «сломать волю палестинцев, заставить их безоговорочно подчиниться оккупирующей державе», передает ТАСС.

Он указал, что страданиям палестинцев сочувствуют по всему миру, в том числе в государствах, которые поставляют оружие Израилю – «все громче звучат голоса сторонников запрета таких поставок».

«Результаты голосования, когда Вашингтон остался практически в полной изоляции, говорят сами за себя», – сказал Небензя, посчитав действия США «бесплодной попыткой остановить неумолимый ход истории».

По его словам, политика США – «прямой путь к дальнейшему скатыванию в пучину войны» на Ближнем Востоке. Небензя заявил: «История вам этого не простит».

Первый заместитель постпреда Дмитрий Полянский заявил: «Исторический момент. Совет Безопасности ООН проголосовал по членству Палестины в ООН: 12 – за, 2 – воздержались (Великобритания, Швейцария). Один постоянный член СБ ООН против: США применили вето».

Полянский прокомментировал блокирование США резолюции по Палестине

Он раскритиковал объяснения США причин блокирования резолюции: «Сбивчиво объясняли, что не время и что сначала нужна нормализация отношений Израиля с арабскими соседями». Полянский считает, что объяснения «выглядели жалко».

Кроме того, постоянный представитель Китая при ООН Фу Цун заявил, что принятие Палестины в качестве полноправного члена ООН сейчас актуально как никогда. Алжир пообещал, что вернется к вопросу полноправного членства Палестины во всемирной организации.

Напомним, США наложили вето на подготовленный Алжиром проект резолюции СБ ООН, в котором Генассамблее ООН рекомендовалось принять Палестину в состав организации как полноправного члена.