Краснов заявил об очевидности украинского следа в деле о теракте в "Крокусе"

Украинский след очевиден в деле о террористическом акте в "Крокус сити холле" в Красногорске, правоохранители прилагают усилия для установления организаторов преступления, заявил генпрокурор РФ Игорь Краснов в Каракасе на встрече с министром внутренних дел, юстиции и по вопросам мира республики Ремихио Себальосом Ичасо.

"Последствием двойных стандартов в борьбе с преступностью стал потрясший мировое сообщество террористический акт в подмосковном концертном зале, который унес жизни и покалечил сотни мирных людей. Безусловно, мы предпринимаем все усилия для установления всех организаторов, спонсоров, идейных вдохновителей этого террористического акта и будем привлекать их к ответственности. Их ждет кара. Но уже сейчас в этом террористическом акте очевиден украинский след", - сказал Краснов.