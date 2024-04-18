В Крыму ответили на планы по поставке Украине систем Patriot

Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец считает, что поставки ВСУ новых систем противовоздушной обороны Patriot «фашистским жестом». Его слова приводит «РИА Новости».

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин поставит Киеву еще один Patriot. Также он выразил надежду, что страны НАТО могут поставить Украине еще шесть таких систем.

Комментируя это, Чегринец указал на то, что Шольц «так печется о поставках Киеву Patriot», потому что ему «важно помочь своему духовному и идейному другу».

«Фашист фашисту всегда поможет. Поставка нового вооружения станет очередным фашистским жестом со сторон Германии и стран НАТО», — сказал он.

По мнению сопредседателя, поставки оружия доказывают, что Запад не заинтересован в мирном урегулировании военного конфликта на Украине.