Глава Дагестана прокомментировал скандал с задержанием начальника МЧС Чечни

Инциденту с задержанием главы МЧС Чечни будет дана объективная оценка, об этом сообщил глава Дагестана Сергей Меликов в своем Telegram-канале.

"Я убежден в том, что инциденту будет дана объективная оценка, и он никак не скажется на добрых отношениях наших регионов, проверенных временем и многими испытаниями. Ведь именно на это сегодня так надеется наш общий враг. Мы не должны давать ему почву для провокаций, поэтому призываю всех участников процесса предоставить дело правоохранительным органам и перестать информационно "подогревать" ситуацию", - написал Меликов.

Ранее глава Чечни Рамзан Кaдыров назвал провокацией задержание начальника регионального управления МЧС Алихaна Цакаева на КПП "Герзель" и призвал власти Дагестана принять меры в отношении виновных.