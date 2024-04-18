МИД РФ назвал причину задержания россиян в Германии

Российское посольство в Германии прокомментировало задержания по подозрению в шпионаже в Баварии. По мнению российских дипломатов, причиной для задержаний стала «шпиономания» в ФРГ. Об этом сообщает ТАСС.

В дипмиссии также добавили, что немецкий МИД не привел никаких доказательств по делу о шпионаже, когда в ведомство был вызван российский посол Сергей Нечаев.

«Рассматриваем указанный демарш как откровенную провокацию, направленную на разжигание в ФРГ и без того зашкаливающей шпиономании, повышение градуса антироссийских настроений, дальнейшее разрушение российско-германских отношений, оправдание курса германских властей на безудержную милитаризацию и накачивание Украины вооружениями и военной техникой», — заявили там.

В посольстве также потребовали от властей Германии обеспечить к задержанным по подозрению в шпионаже консульский доступ. При этом дипломаты подчеркнули, что любые недружественные действия в адрес России «не останутся без последствий».

В Германии арестовали «русских диверсантов»

Напомним, что ранее в немецкой Баварии были задержаны два гражданина Германии. Их заподозрили в шпионаже в пользу России.