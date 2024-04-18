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Захарова усомнилась в искренности «олимпийского перемирия»

Инициатива президента Франции Эммануэля Макрона о заморозке военных конфликтов на время проведения Олимпийских игр в Париже должна пройти проверку на искренность, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Трансляция брифинга доступна на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Захарова усомнилась в искренности «олимпийского перемирия»
© Lenta.ru
«Мы слышим агрессивную риторику, подзуживание киевского режима, воодушевление его на дальнейшие преступления», — сказала она, добавив, что «олимпийское перемирие» Макрона не имеет смысла до тех пор, пока Париж вооружает Украину.

Ранее Макрон выступил с предложением о прекращении огня на время Олимпийских игр в Париже.

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