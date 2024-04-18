Захарова усомнилась в искренности «олимпийского перемирия»

Инициатива президента Франции Эммануэля Макрона о заморозке военных конфликтов на время проведения Олимпийских игр в Париже должна пройти проверку на искренность, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Трансляция брифинга доступна на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Мы слышим агрессивную риторику, подзуживание киевского режима, воодушевление его на дальнейшие преступления», — сказала она, добавив, что «олимпийское перемирие» Макрона не имеет смысла до тех пор, пока Париж вооружает Украину.

Ранее Макрон выступил с предложением о прекращении огня на время Олимпийских игр в Париже.