Россия отреагировала на желание Аргентины сотрудничать с НАТО

Замглавы Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Рябков призвал Аргентину здраво оценить, что такое НАТО. Это произошло после подачи страной заявки на сотрудничество с Североатлантическим альянсом. Lenta.ru

«Я по большому счету не считаю, что в силу объявления о том, что Аргентина стремится получить такой статус, мы вдруг должны сейчас пересмотреть, перетряхнуть всю нашу повестку дня», — заявил он. Вечерняя Москва

Заявка Аргентины на сотрудничество с НАТО в качестве глобального партнера вызывает сожаление, безопасности данный шаг никому не добавит, отметил Рябков. Он добавил, что РФ призывает страны здраво оценивать, что такое НАТО и куда она толкает международное сообщество. ТАСС

Аргентина 18 апреля подала заявку на присоединение к НАТО в качестве глобального партнера. Подобный статус предназначен для укрепления сотрудничества определенных стран с альянсом. Под ним государства работают с альянсом в области безопасности, обороны, миротворчества и других сферах. Ura.Ru