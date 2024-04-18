Россия отреагировала на желание Аргентины сотрудничать с НАТО

Замглавы Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Рябков призвал Аргентину здраво оценить, что такое НАТО. Это произошло после подачи страной заявки на сотрудничество с Североатлантическим альянсом, сообщает ТАСС.

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Кроме того, Рябков отметил, что Москва не будет «перетряхивать» отношения с Буэнос-Айресом из-за его желания стать глобальным партнером НАТО.

18 апреля аргентинский министр обороны Луис Петри сообщил, что на встрече с заместителем генерального секретаря НАТО Мирчей Джоанэ он передал ему запрос от Аргентины стать глобальным партнером альянса.