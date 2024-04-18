Путин поддержал планы Чибиса переизбраться на пост губернатора

Президент России Владимир Путин поддержал планы губернатора Мурманской области Андрея Чибиса переизбраться в сентябре вновь на этот пост, пожелав ему успехов. Его слова приводит ТАСС.

На встрече с Путиным Чибиса сообщил о своем намерении баллотироваться на пост губернатора Мурманской области, сказав, что при его поддержке и северян «готов продолжать служить региону и выполнять поставленные задачи».

Глава РФ, отвечая на это, указал, что работа в области поставлена, идет, много вопросов и проблем нерешенных, но «судя по тому, что и как мы сейчас с вами обсуждаем, вы в материале абсолютно».

«Я знаю вашу активность и уверен, что она будет приводить к нужному нам всем результату, а главное — будет служить делу улучшения условий жизни на Севере, в Мурманской области», — сказал Путин, пожелав Чибису успехов.

Напомним, что 4 апреля на губернатора Мурманской области было совершено покушение после встречи с местными жителями в Апатитах. Его ранили в живот. Из больницы его выписали 12 апреля. Напавшего на Чибису мужчину задержали.