Путин назвал важную задачу для всех регионов России

Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой республики Крым Сергеем Аксеновым заявил, что рост доходов граждан является задачей, которая стоит перед всей страной. Газета.Ru

«Вы упомянули и о необходимости роста доходов граждан. Естественно, это задача, которая стоит перед всей страной, перед всеми регионами, перед правительством в целом. Но для Крыма - это все-таки такая вещь, на которую нужно обращать особое внимание. Хотя решать эту задачу, конечно, нужно только комплексно», - указал Путин. ТАСС

Кроме того, президент выразил уверенность, что жители Крыма поддержат кандидатуру Аксенова на предстоящих в сентябре выборах на пост главы республики. RT на русском