Кадыров прокомментировал скандал с задержанием главы МЧС Чечни

Попытка задержания главы МЧС Чечни Алихана Цакаева в Дагестане является постыдной провокацией. Об этом написал в своем Telegram-канале глава региона Рамзан Кадыров.

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Саму попытку задержания Кадыров охарактеризовал как имевшую «крайне грубую форму». По его мнению, причиной инцидента стало отсутствие у Цакаева служебных документов и формы сотрудника МЧС.

Отмечу, будь Цакаев в своей генеральской форме, сотрудники поста побоялись бы даже посмотреть в его сторону. Так и случилось позже

Информация о задержании Цакаева появилась 17 апреля. При этом инцидент произошел тремя днями ранее. Сообщалось, что генерал передвигался на черном внедорожнике GMC и привлек внимание местных сотрудников ДПС. По некоторым данным министр мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.