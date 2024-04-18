Кадыров впервые высказался о скандале с задержанием главы МЧС Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров подтвердил попытку задержания главы МЧС региона Алихана Цакаева. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По заявлению Кадырова, Цакаев не совершил «грубого нарушения».

Информация о задержании Цакаева появилась 17 апреля, но сам инцидент произошел 14 апреля. Сообщалось, что генерал передвигался на черном внедорожнике GMC и привлек внимание местных сотрудников ДПС. По некоторым данным министр мог находиться в состоянии опьянения.

Машину главы МЧС Чечни задержали в Дагестане

Машину с чиновником пришлось останавливать с помощью «ежа». При задержании Цакаева выволокли из салона и положили лицом в асфальт