Все диверсионные группы, выявленные на Крымском полуострове с 2014 года, были задержаны. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов во время встречи с президентом России Владимиром Путиным по видеосвязи. ТАСС

«Задержаны все без исключения диверсионные группы за эти годы, которые совершили диверсии, подрывы», — доложил Аксенов президенту. Lenta.ru

Глава Крыма выразил признательность коллегам из ФСБ, МВД, прокуратуры, Следственного комитета и Росгвардии за их совместную командную работу. Ura.Ru