Посольство РФ отреагировало на сообщения о задержании россиян в Германии

Посольство России в Германии заметило публикации в немецких СМИ о задержании двух русских немцев по подозрению в шпионаже в пользу РФ. Российская газета

«Обратили внимание на опубликованную в СМИ информацию о данном инциденте. К настоящему времени посольство России в ФРГ не получало официального уведомления от германских правоохранительных органов о задержании российских граждан», - отметили в посольстве РФ. ТАСС

Ранее газета Der Spiegel сообщала, что полиция Байройта на юге Германии арестовала двух человек по подозрению якобы в шпионаже в пользу России. RT на русском