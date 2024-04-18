Москва не будет церемониться и ответит надлежащим образом, если Запад решит конфисковать российские активы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Действия будут решительные, церемониться никто не собирается", - сказала она в ходе брифинга.

Россия, добавила дипломат, будет руководствоваться принципом взаимности в международных отношениях, который предусматривает неотъемлемое право на ответные меры.

Ранее сообщалось, что государства G7 сохранят суверенные российские активы в замороженном состоянии, пока не добьются от Москвы "возмещения ущерба" в рамках ситуации на Украине.

Напомним, всего в странах "Большой семерки", ЕС и Австралии находится около 260 млрд евро активов Банка России, которые попали под санкции. Основная часть этой суммы - около 210 млрд евро - хранится в ЕС, включая наличные и гособлигации, номинированные в евро, долларах и других валютах.

Названы страны, выступившие против конфискации активов России

При этом киевские власти уже не раз заявляли о желании получить замороженные на Западе активы РФ.

Москва, в свою очередь, неоднократно подчеркивала, что любые подобные инициативы являются воровством и грабежом.