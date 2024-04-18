Посольство РФ отреагировало на сообщения о задержании двух россиян в Германии

Посольство России в Германии заметило публикации в немецких СМИ о задержании двух русских немцев по подозрению в шпионаже в пользу РФ, однако пока не получило официального уведомления об этом, сообщили в дипмиссии.

"Обратили внимание на опубликованную в СМИ информацию о данном инциденте. К настоящему времени посольство России в ФРГ не получало официального уведомления от германских правоохранительных органов о задержании российских граждан", - цитирует ТАСС сообщение посольства РФ.

Ранее издание Der Speigel сообщило о задержании двух русских немцев в Баварии, которых подозревают в работе на российские спецслужбы и в подготовке диверсий на военных объектах.

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Позднее Генпрокуратура ФРГ подтвердила факт задержаний, уточнив, что оба мужчины якобы должны были служить подрыву усилий Германии по военной поддержке Украины.