Посольство РФ отреагировало на сообщения о задержании двух россиян в Германии
Посольство России в Германии заметило публикации в немецких СМИ о задержании двух русских немцев по подозрению в шпионаже в пользу РФ, однако пока не получило официального уведомления об этом, сообщили в дипмиссии.
"Обратили внимание на опубликованную в СМИ информацию о данном инциденте. К настоящему времени посольство России в ФРГ не получало официального уведомления от германских правоохранительных органов о задержании российских граждан", - цитирует ТАСС сообщение посольства РФ.
Ранее издание Der Speigel сообщило о задержании двух русских немцев в Баварии, которых подозревают в работе на российские спецслужбы и в подготовке диверсий на военных объектах.
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Позднее Генпрокуратура ФРГ подтвердила факт задержаний, уточнив, что оба мужчины якобы должны были служить подрыву усилий Германии по военной поддержке Украины.