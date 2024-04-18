В Кремле прокомментировали статистику случаев домашнего насилия в России

Случаи домашнего насилия в России не отмечены в статистике роста преступности, которую ведут правоохранительные органы, как вызывающие беспокойство. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Таким образом официальный представитель Кремля ответил на вопрос, есть ли статистика о возможном всплеске домашнего насилия, в которой фигурируют военнослужащие, вернувшиеся из зоны проведения специальной военной операции.

Песков напомнил, что недавно глава государства Владимир Путин принимал участие в расширенном заседании коллегии МВД.

«И среди вызывающих обеспокоенности показателей эти виды насилия никак не фигурировали», - подчеркнул он.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб отметила, что в России нет необходимости в законе, криминализующем домашнее насилие, так как ответственность за это предусмотрена уже существующими законодательными нормами.