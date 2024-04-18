Захарова: Запад публично признал Украину источником угрозы ЗАЭС

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что государства так называемого коллективного Запада по сути публично признали Украину источником угрозы Запорожской АЭС.

"Сами того не замечая, они высказались в форме ультиматума: "Передайте контроль над ЗАЭС, и тогда ее перестанут обстреливать", - указала дипломат. - Это красноречиво говорит о том, что происходит".

Как подчеркнула Захарова, страны Запада продолжают игнорировать попытки киевского режима атаковать объект, при этом фактически осуществляя ядерный шантаж в отношении Москвы. Официальный представитель МИД РФ напомнила, что подобная линия будет восприниматься Россией как соучастие в преступлениях украинского руководства.

Захарова считает, что Запад и Киев занимаются ядерным шантажом, говоря о контроле за ЗАЭС

Сегодня территория атомной станции в очередной раз была атакована украинским БПЛА. Дрон был ликвидирован на подлете к тренажерному центру объекта. Представитель ЗАЭС Евгения Яшина отметила, что о нападении будет доложено в МАГАТЭ.